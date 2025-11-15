Muestra artística reunió a más de 70 niños en el Polideportivo Sur

La tarde del viernes 14 fue escenario del cierre anual de las actividades de Familia Activa, con una muestra infantil que reunió a más de setenta niños y niñas de Educación Física Infantil y de las Escuelas Municipales de Gimnasia Artística. La jornada se desarrolló en el Polideportivo Distrito Sur, ubicado en barrio Sol y Río.

Los grupos de 4 y 5 años compartieron una secuencia de ejercicios, desplazamientos y rutinas adaptadas a su nivel, fruto del trabajo realizado durante todo el año en las escuelas municipales. Padres, madres y acompañantes colmaron las gradas para seguir de cerca cada presentación.

El encuentro tuvo un enfoque participativo y no competitivo, priorizando el disfrute, la confianza y la experiencia corporal como herramientas de crecimiento. La propuesta buscó fortalecer la integración entre familias, docentes y alumnos, sosteniendo el espíritu comunitario que caracteriza al programa.

Al finalizar la jornada, los niños fueron reconocidos por su participación y compromiso, marcando el cierre de un ciclo que promovió el movimiento, la socialización y el desarrollo integral en la primera infancia.