Controles masivos por el Día Nacional de la Diabetes en el centro de la ciudad

En el marco del Día Nacional de la Diabetes, la Secretaría de Salud de Capilla del Monte desplegó un operativo de control en la zona de Cinco Esquinas. El dispositivo estuvo encabezado por el director del hospital, Gerardo Guerra, junto a una médica diabetóloga, personal de enfermería, nutrición y área administrativa.

Durante la jornada fueron atendidos más de cien vecinos, quienes accedieron a controles de peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y niveles de glucosa. La Ambulancia Municipal acompañó el operativo para garantizar asistencia inmediata en caso de cualquier eventualidad.

Los profesionales detectaron varios casos que requieren seguimiento, motivo por el cual se coordinaron turnos para continuar con estudios específicos en el hospital de la ciudad. La iniciativa se inscribe en la estrategia local de fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y acercar servicios a la comunidad.