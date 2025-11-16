Creciente ingresa a Carlos Paz tras las intensas lluvias de anoche

Esta tarde ingresó una creciente de aproximadamente 1,50 metros, luego de las intensas lluvias registradas anoche en sectores altos de las sierras. Gran parte de la provincia de Córdoba estuvo esta madrugada bajo alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes, y esas precipitaciones comenzaron a reflejarse en el cauce del río San Antonio.

El aumento del caudal fue observado por vecinos y equipos locales que monitorean el movimiento del agua en esta época del año. La creciente avanza hacia Carlos Paz y se espera que continúe su curso durante las próximas horas.

El aporte resulta significativo porque el lago San Roque atraviesa una marcada bajante, con niveles muy por debajo de los habituales. La entrada de agua desde el río San Antonio contribuye a mejorar esa situación, aunque será necesario un período prolongado de lluvias para recuperar el nivel histórico del embalse.