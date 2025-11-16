Cuánta agua entró al río San Antonio tras las últimas lluvias

Los registros de las últimas 12 horas muestran un escenario de aportes modestos en las cuencas del San Antonio y el Cosquín. Aunque cada milímetro suma para un lago San Roque que atraviesa uno de sus puntos más críticos, las lluvias no alcanzaron para generar una recuperación visible en el sistema.

En la cuenca del San Antonio, los valores oscilaron entre los 10 y los 41 milímetros, con picos en Puesto Garay (41 mm), Los Gigantes (35 mm) y El Cajón (23 mm). El promedio general marcó 23,4 mm en la cuenca alta, 20,8 mm en la cuenca media y 11,5 mm en la cuenca baja.

El único incremento confirmado en el caudal fue en Cabalango, donde el río mostró un ascenso de 0,27 metros, sin variaciones relevantes en el resto del recorrido.

En la cuenca del Cosquín, los registros quedaron en un rango de 18 a 38 milímetros, con el mayor aporte en La Juntura (38 mm). Los promedios marcaron 23,2 mm para la cuenca Cosquín y 26,2 mm para el río Las Mojarras. Hasta el cierre del informe, no se había confirmado un aumento significativo del caudal en el sector de San Antonio ni en el de Cosquín.

Aunque las lluvias fueron bien recibidas, el aporte sigue siendo insuficiente para compensar la baja histórica del San Roque. Las próximas horas serán clave para determinar si se mantiene la tendencia de leve recuperación o si el sistema continúa con ingresos mínimos.