La maratón por la diabetes convocó a cientos en la Costanera

La Costanera volvió a ser escenario de una de las actividades más tradicionales de concientización en Villa Carlos Paz. Este sábado, desde las 17.30, se realizó la 17º Maratón Nacional para Personas con y sin Diabetes, organizada por la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos (FAD – IDF), con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

El evento tuvo lugar en el sector del Skatepark de Costa del Lago y contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, representantes de la organización y vecinos que se acercaron para acompañar la propuesta. La convocatoria fue libre y gratuita, permitiendo que las inscripciones se completaran minutos antes de la largada.

En esta edición se ofrecieron dos modalidades: una carrera participativa de 1 kilómetro y otra competitiva de 5 kilómetros, integrando a corredores experimentados, familias y público general en un mismo circuito. La jornada también incluyó controles de glucemia, entrega de premios, diplomas y trofeos, además de una exhibición de taekwondo que sumó color y dinamismo al encuentro.

La actividad se desarrolló en un clima comunitario y de fuerte contenido preventivo, reforzando el mensaje de la importancia del ejercicio físico y el acompañamiento social en torno a la diabetes.