Se realizó en Córdoba una multitudinaria Marcha del Orgullo

Córdoba. Las calles de la ciudad de Córdoba recibieron este sábado a una nueva edición de la Marcha Provincial del Orgullo, que en su 17º convocatoria reunió a una numerosa asistencia, desde las primeras horas de la tarde.

La concentración comenzó a las 12 en Parque Las Heras-Elisa, donde cientos de personas se reunieron antes de iniciar el recorrido pasadas las 16. Poco a poco, marchando, se transformaron en miles.

Bajo la consigna “Señor presidente, si la libertad avanza, ¿por qué nuestros derechos retroceden?”, la marcha puso en primer plano la preocupación del colectivo LGBTIQNB+ frente al retroceso en políticas públicas y al incremento de discursos de odio en el país.

El recorrido se extendió hacia el centro de la ciudad y tuvo uno de sus puntos más concurridos en la Plaza Vélez Sársfield. Allí se desarrolló la feria de la economía popular, además de puestos destinados a testeos rápidos y vacunación, que funcionaron durante toda la tarde.

También se habilitaron espacios para la colecta de alimentos, en el marco de la campaña “El orgullo también es solidaridad”, destinada a comedores y merenderos vinculados a la comunidad trans y a organizaciones sociales de distintos barrios.

La marcha reunió múltiples consignas. Los pedidos por la sanción de una Ley Integral Trans y de una ley provincial antidiscriminatoria, la ampliación de derechos laborales para trabajadores y trabajadoras sexuales y una ley de VIH marcaron el tono de la convocatoria.

En paralelo, se reiteraron reclamos vinculados al acceso a medicamentos, a la provisión de tratamientos y a la defensa de la salud pública y la educación pública en un contexto social y económico complejo.

Tras la marcha, las actividades continuarán este domingo con “Seguimos de fiesta pos marcha”, un encuentro en el Centro de Divulgación del Parque Sarmiento donde participarán más de 65 feriantes, junto con espectáculos, espacios para infancias, intervenciones artísticas y servicios municipales vinculados a diversidades y violencia de género. (Vía Córdoba)