Video: ingresó un metro de creciente al lago San Roque

Córdoba. Las lluvias registradas a noche en diferentes sectores de la provincia generaron un ingreso de aproximadamente un metro de creciente al lago San Roque. El fenómeno se vincula a las precipitaciones que afectaron principalmente las cuencas del San Antonio y del Cosquín, aunque los incrementos en los ríos fueron moderados. El nivel del agua en el Dique San Roque está en los 31,54 metros,a 3,76 metros del vertedero.

En el video, enviado por los Bomberos de Icho Cruz, puede verse el ingreso de la creciente.

En la cuenca del río San Antonio, las precipitaciones oscilaron entre 10 y 41 milímetros, con los valores más altos en Puesto Garay (41 mm), Los Gigantes (35 mm) y El Cajón (23 mm).

Los promedios fueron:

Cuenca alta: 23,4 mm

Cuenca media: 20,8 mm

Cuenca baja: 11,5 mm

Pese a las lluvias, el único aumento verificado en el caudal se registró en Cabalango, donde el río presentó un ascenso de 0,27 metros. En el resto del recorrido no hubo variaciones relevantes.

Cuenca del Cosquín: sin subas significativas

En la cuenca del río Cosquín, las mediciones estuvieron entre 18 y 38 milímetros, con el mayor registro en La Juntura (38 mm).

Los promedios indicaron:

Cuenca Cosquín: 23,2 mm

Río Las Mojarras: 26,2 mm

Hasta el cierre del informe oficial, no se había confirmado un aumento destacado del caudal ni en el San Antonio ni en el Cosquín.

El nivel del lago, por encima del promedio histórico

A pesar del bajo nivel del lago San Roque, los especialistas señalaron que se mantiene dentro de valores normales para esta época.

“Según los reportes de esta semana, el nivel del lago está en el 75% histórico. Si uno revisa años anteriores está por sobre la media, aún lejos de ser un mínimo histórico”, explicó el ingeniero Marcelo García, investigador del Conicet e integrante del proyecto Matteo.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

Las precipitaciones se dieron en el marco de un alerta meteorológica por tormentas y fuertes vientos que afectaron a la capital y alrededores durante la noche. Tras una madrugada con ráfagas intensas, este domingo comenzó con una mejora parcial, aunque persisten las condiciones de inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la probabilidad de nuevas lluvias para hoy se mantiene entre 40% y 70%.

La temperatura máxima prevista es de 26°C, acompañada de vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, en el marco de un alerta vigente por vientos intensos.

Para los próximos días, se espera que continúe el calor intenso, con condiciones variables y posibles episodios de inestabilidad durante la semana.