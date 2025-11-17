Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte

Buenos Aires. Adriana Salgueiro compartió la preocupación que vive por estos días. La actriz denunció ante la justicia haber recibido amenazas de muerte y la divulgación de su dirección exacta durante una transmisión en vivo por TikTok. El episodio, que pone en foco la exposición de las figuras públicas frente al acoso digital, involucró a una agresora desconocida para la actriz y terminó con la intervención de las autoridades.

El incidente ocurrió durante una de las transmisiones nocturnas habituales de la actriz, quien realiza su programa desde su departamento. Mientras interactuaba con su audiencia, comenzaron a llegar mensajes intimidatorios de una usuaria desconocida.

Entre los textos, la agresora escribió frases como: “Cuidate, Adriana, cerrá la puerta con llave. Te conviene. Mirá que algo te puede pasar”, contó en Infama (América) acompañadas de la dirección exacta de la vivienda de la conductora. Salgueiro relató que fue su pareja, Alejandro Arellano, quien al notar la gravedad de los mensajes, bloqueó a la usuaria y le informó sobre la situación al finalizar la transmisión.

La identidad de la persona que envió las amenazas se pudo rastrear gracias a la información recabada tras la denuncia. Adriana explicó que la agresora se llama Olga, es extranjera y no tiene ningún vínculo previo con ella. La cuenta desde la que se enviaron los mensajes tenía pocos seguidores y no existía interacción anterior entre ambas en redes sociales. “No solo no la conozco, sino que se pudo averiguar que no es argentina”, detalló la actriz, quien también señaló que la foto de perfil de la cuenta no permitía identificar con certeza a la persona detrás de los mensajes.

Tras el episodio, Salgueiro consultó con un abogado que le recomendó iniciar acciones legales. La denuncia se realizó este viernes, y desde entonces las autoridades trabajan para identificar el origen de las amenazas. Aunque la conductora aún no recibió protección policial, está en trámite la entrega de un botón antipánico, una medida que busca reforzar su seguridad. “Me lo están por dar… Ojalá no lo tenga que usar nunca”, expresó Salgueiro sobre este dispositivo.

A pesar del impacto que generó el episodio, la actriz manifestó su decisión de continuar con su vida cotidiana y no dejarse amedrentar. Subrayó que la denuncia no respondió al miedo, sino a la convicción de que no debe tolerarse ningún intento de intimidación, especialmente cuando se recurre al anonimato en redes sociales. “Me siento protegida porque ya está en la justicia”, afirmó, y remarcó la importancia de actuar ante este tipo de situaciones.

“Por eso pienso seguir con mi vida normal. Hacer todo normal, pero me siento protegida porque ya está en la justicia”, enfatizó. “Tengo que hacer mi vida normal. Ya tendré el botón antipánico, que nunca lo vi en mi vida y nunca me imaginé tenerlo”, aseguró, mientras enfatizaba en la importancia para quienes atraviesan situaciones similares de acoso digital en no restarle importancia a las amenazas y buscar respaldo legal.