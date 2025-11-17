Comenzó la cuenta regresiva para el Festival de las Barrancas Bermejas

Bialet Massé se prepara para recibir una multitud en la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas, un evento que ha sido declarado de interés turístico provincial y que contará con la presencia de artistas consagrados y la mejor gastronomía a la vera del río Cosquín.

Se viene un fin de semana extra largo en noviembre que se vivirá a pleno en el paisaje de las Barrancas Bermejas, conocido como «Los labios del Indio», es el lugar elegido para montar el escenario.

La leyenda y la naturaleza se combinan para formar un marco ideal que espera públicos de todo el país.

Se destaca la presencia de Lucio «El Indio» Rojas, quien fue bautizado como el padrino artístico del festival en su primera edición, pero también de Bersuit Vergarabat, Estelares, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

Las entradas pueden conseguirse en la plataforma Paseshow

GRILLA COMPLETA

Sábado 22 de noviembre: El primer día del Festival de las Barrancas Bermejas contará con la presencia de Bersuit Vergarabat y Estelares como números centrales. También se presentarán Casa Blanca, Hora Urbana, Samira González, Macumbia, Beby Funes, Docta Boss, Yohan, Embajadores del Rock y el cierre musical estará a cargo de DJ Cabrito.