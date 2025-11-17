Córdoba registró un 18% menos de velocidad máxima tras tres meses de controles

La Municipalidad de Córdoba presentó los resultados de tres meses de controles de velocidad realizados entre agosto y octubre en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Durante este periodo, se controlaron más de 40.000 vehículos mediante operativos encabezados por la Policía Municipal y articulados con campañas de movilidad segura.

Desde el inicio de los procedimientos, primero con una etapa de concientización y luego con labrado de actas, los estudios muestran que el 9% de los automovilistas excedió los límites permitidos. Del total que circuló por encima de la máxima, el 70% corresponde a hombres y el 30% a mujeres.

Las mediciones también revelan una tendencia a la baja en la velocidad máxima registrada: en agosto se constató un pico de 107 km/h, que descendió a 92 km/h en septiembre y a 88 km/h en octubre. Esto representa una reducción del 18% en el trimestre. Las velocidades mínimas también disminuyeron un 10% en igual periodo.

En sectores con mayor frecuencia de controles se observaron cambios más notorios. En la intersección de Chancay y Cumpeo, la prevalencia de exceso descendió un 50% en octubre respecto de septiembre; en avenida Valparaíso y Bv. Elías Yofre bajó un 30%; y en Costanera y Mendoza, un 20%.

El promedio de velocidad en estos tres meses fue de 69 km/h, una cifra aún elevada considerando que el límite permitido en avenidas de la ciudad es de 60 km/h. Los operativos se enmarcan en las políticas de seguridad vial desarrolladas junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS).

En paralelo, se recordó que durante 2024 fallecieron 76 personas en siniestros viales en la ciudad, y que el 79% de las víctimas fueron usuarios vulnerables: motociclistas (59%), peatones (19%) y ciclistas (1%).