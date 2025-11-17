Cuánto creció el lago San Roque tras las últimas crecientes

Tras las precipitaciones registradas durante el fin de semana pasado, las crecientes ingresaron al lago San Roque y ayudaron a recuperar el caudal de cara a la temporada de verano. El pico de la crecida marcó 1,50 metros en el río San Antonio y llegó el domingo pasado, luego de las intensas lluvias caídas la noche del sábado en las zonas altas de las sierras de Córdoba.

El aporte resultó significativo porque el lago San Roque atravesaba una marcada bajante en las últimas semanas.

La entrada de agua desde el río San Antonio (y en menor medida desde el Río Cosquín) contribuyó a mejorar esa situación, aunque los especialistas advierten que será necesario un período prolongado de lluvias para recuperar el nivel histórico del embalse.

La última medición, registrada durante este lunes 17 de noviembre, reveló que el embalse se ubica en 31,58 metros (siendo que el nivel del vertedero alcanza un total de 35,30 metros).