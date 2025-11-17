Mercado cambiario

El dólar cayó por quinto día seguido: ¿en cuánto quedó?

La divisa norteamericana se encuentra en el nivel más bajo en un mes.
Sociedad
lunes, 17 de noviembre de 2025 · 20:28

El dólar cayó por quinto día seguido y quedó en el nivel más bajo en un mes. Los especialistas indicaron que la caída se debe a la entrada de divisas al mercado argentino luego del resultado de las elecciones, luego que un número creciente de empresas haya emitido deuda en el exterior.

El dólar minorista cerró en $1415 y el dólar oficial se encuentra a un 8,5% de su techo dentro de la banda cambiaria.

El dólar mayorista mostró una tendencia a la suba durante la jornada, pero finalmente cerró en $1.387 para la venta. Asimismo, el dólar blue se vendió a $1435 para la compra y $1450 para la venta.

Es importante destacar, que en la city cordobesa, el dólar oficial cerró en $1.376,93 para la compra y $1.428,00 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.419,00 para la compra y $1.450,00 para la venta.

