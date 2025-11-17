El oasis perdido: cómo era el lago que había en el centro de Córdoba

Pocos recuerdan, o quizás pocos saben, que el centro neurálgico de la ciudad, donde hoy miles de personas caminan a diario, solía albergar un hermoso lago: el estanque del Paseo Marqués de Sobremonte. Aunque no era un lago natural de vastas dimensiones, este espejo de agua artificial tuvo un rol central en la vida social cordobesa y en la hidrología histórica del área.

Ubicado a escasos metros del Cabildo y la Plaza San Martín, el Paseo Sobremonte es uno de los espacios arbolados más antiguos de Córdoba. Fue allí donde, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, existió un gran estanque, construido como parte de las obras impulsadas por el Marqués de Sobremonte en 1786 para mejorar el trazado urbano y el suministro de agua.

Originalmente, se alimentaba con agua del río Suquía y era conocido como la Alameda.

El estanque no era solo un adorno paisajístico, su función original estaba ligada al manejo del agua. El caudal que allí se almacenaba se destinaba al riego de las quintas de la zona, cruciales para el abastecimiento de la antigua ciudad. Con el tiempo, se convirtió en un centro de paseo y reunión. Crónicas de la época señalan que el estanque era lo suficientemente grande como para permitir a los vecinos pasear en bote bajo los álamos que lo rodeaban a fines del 1800.

Incluso, se sabe que en verano funcionaba como una especie de «pileta pública» para que los cordobeses se refrescaran. La zona fue embellecida con elementos de estilo europeo, incluyendo portales de mármol y estatuas que representaban las estaciones.

A diferencia de los grandes cuerpos de agua que desaparecen por fenómenos naturales, el destino de este estanque central estuvo ligado a las urgencias hídricas y las transformaciones urbanas del siglo XX.

Si bien no hay una única fecha dramática, el proceso de su desaparición se consolidó a mediados del siglo pasado.

Con el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de sistemas de agua más modernos, el estanque perdió su relevancia como fuente de abastecimiento. El antiguo arroyo de La Cañada, que corría muy cerca, era una fuente constante de problemas e inundaciones. Aunque no era el mismo cuerpo de agua, la zona de la Plaza San Martín y el Paseo Sobremonte era el núcleo de la ciudad colonial que necesitaba ser saneado y protegido de las crecidas.

La información histórica indica que el agua del estanque se secó por completo en 1953. Finalmente, entre 1953 y 1957, el lugar fue rellenado y modificado para darle la forma de paseo y jardín que conocemos hoy, eliminando el espejo de agua de forma permanente. Hoy, solo las escalinatas de acceso al Paseo Sobremonte y su nivel interior ligeramente deprimido insinúan que, bajo la tierra, la plaza más antigua de la ciudad albergó alguna vez un cuerpo de agua navegable, un verdadero oasis en pleno centro.