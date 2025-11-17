¿Hombres o mujeres? ¿Quién acelera más en las calles de Córdoba?

La Subsecretaría de Movilidad y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba presentó un informe con el perfil de los infractores detectados en los recientes controles de velocidad realizados en distintos puntos de la ciudad. Los datos muestran que el 70% de los conductores que exceden los límites permitidos son hombres, mientras que el 30% son mujeres.

El estudio también detalla variaciones según el horario: el 63% de las mujeres que superan la velocidad lo hacen entre las 08:00 y las 10:00, en tanto que el 59% de los hombres registra excesos principalmente entre las 14:00 y las 16:00.

En cuanto a la magnitud de las infracciones, los hombres presentan una prevalencia mayor en excesos de más de 20 km/h sobre la máxima, alcanzando el 17%, frente al 9% registrado en mujeres. Por otro lado, el informe señala que el 91% de las mujeres que superan la velocidad lo hacen dentro del rango de hasta 10 km/h por encima del límite, mientras que los hombres representan el 83% en esa franja.

Las autoridades remarcaron que los resultados corresponden a un periodo acotado y que se requieren mediciones prolongadas para obtener indicadores estables y representativos del comportamiento vial en la ciudad. La Municipalidad confirmó que continuará con los operativos de control y las acciones de prevención y educación vial en distintos sectores de Córdoba.