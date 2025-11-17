La Pelada de La Cañada: La leyenda que causa escalofríos en Córdoba

Desde hace más de un siglo, la silueta espectral de una mujer atormentada sigue acechando el imaginario popular de la capital cordobesa. Es La Pelada de La Cañada, un ícono del terror local cuya leyenda se forjó a principios del siglo XX, arraigada en el antiguo cauce del arroyo, hoy el emblemático paseo del centro.

Transmitida de boca en boca a lo largo de generaciones, la historia más difundida la identifica como el alma en pena de una trabajadora sexual del antiguo paraje «El Abrojal» (zona que hoy ocupa parte del Barrio Güemes). Según el relato, esta mujer fue víctima de un brutal ataque: habría sido violada y asesinada por un grupo de hombres, y su cuerpo arrojado a las aguas de La Cañada. Su espíritu, despojado de su cabello y gritando de dolor, quedó atrapado en el lugar de su martirio.

Quienes afirman haberla visto en las décadas pasadas la describen como una figura con una cabeza rasurada y lustrosa, a menudo vestida con una túnica blanca o como una sombra negra movediza, que aparecía en las madrugadas. Los puntos de avistamiento se concentraban en las zonas más sombrías del arroyo antes de su encauzamiento, especialmente cerca de lo que hoy se conoce como «Las Cinco Esquinas» (Belgrano y Montevideo).

Sus «travesuras» eran tan variadas como aterradoras:

A los hombres, les realizaba gestos obscenos, mostrando su entrepierna mientras gritaba frases groseras.

A las mujeres devotas, les arrebataba el rosario al salir de misa, escupiéndolo o arrojándolo al piso.

Emitía alaridos que dejaban a los transeúntes en estado de shock.

Uno de los episodios más recordados es el del «Turco a caballo», un comerciante que, tras un encuentro con La Pelada, quedó tan aterrorizado que, según la leyenda, no pudo desmontar de su cabalgadura por un largo tiempo.

Un Símbolo de la Córdoba Antigua

La Pelada de La Cañada es más que un simple fantasma; es un reflejo de la Córdoba de antaño, donde las zonas de burdeles y conventillos colindaban con los arrabales oscuros. Su historia resuena con otros mitos latinoamericanos como La Llorona o La Viuda, representando a un alma trágica que no encuentra descanso.

A pesar de que las apariciones han disminuido notablemente desde el encauzamiento del arroyo, la leyenda persiste, demostrando la fascinación que ejerce el misterio y el dolor no resuelto.