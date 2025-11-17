La Secretaría de Ciencia y Tecnología dijo presente en la ExpoColinas 2025

Una nueva edición de la ExpoColinas 2025 se llevó adelante el viernes pasado en el IPEM 316 de Villa Carlos Paz y se vivió una jornada cargada de conocimiento, innovación y entusiasmo juvenil.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba dijo presente y reafirmó su compromiso con la divulgación científica y el fortalecimiento del vínculo con las escuelas y el ecosistema educativo-tecnológico.

En el evento estuvo presente el director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Emilio Iosa, quien fue especialmente invitado por las autoridades escolares para abrir la exposición.

Durante su intervención, Iosa destacó «la importancia de acercar la ciencia a los barrios, a las aulas y a las nuevas generaciones», y valoró el papel de los docentes en la construcción de una cultura científica accesible y participativa.

En tanto, la Dirección de Divulgación Científica y Tecnológica, encabezada por la licenciada María José Viola, puso a disposición de la escuela dos herramientas clave para despertar vocaciones científicas: el planetario móvil y el laboratorio de robótica itinerante. Ambas propuestas fueron protagonistas durante toda la jornada, atrayendo a estudiantes de todos los niveles que se acercaron para aprender sobre astronomía, programación y pensamiento tecnológico.

El planetario móvil permitió a niños y adolescentes realizar un viaje inmersivo por el universo, explorando constelaciones, fenómenos astronómicos y preguntas fundamentales sobre el origen del cosmos. En paralelo, el laboratorio de robótica ofreció talleres prácticos donde los estudiantes pudieron manipular sensores, microcontroladores y robots educativos, fortaleciendo sus habilidades.

La ExpoColinas 2025 dejó en claro que la articulación entre escuela, Estado y comunidad es una pieza fundamental para construir un futuro más innovador, inclusivo y sostenible. La Secretaría de Ciencia y Tecnología acercó herramientas concretas para que la ciencia deje de ser una idea lejana y se convierta en una experiencia viva.