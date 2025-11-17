Mercado Libre amplía su red en Córdoba para acelerar entregas y generar empleos

Esta mañana, el gobernador Martín Llaryora recibió al vicepresidente de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker, para anunciar la instalación de dos nuevos centros logísticos regionales en Villa María y Río Cuarto. La iniciativa forma parte del plan de expansión de la compañía y supondrá la creación de más de 400 empleos directos e indirectos.

Ambos puntos estarán dedicados a reclasificar envíos y optimizar rutas dentro del territorio provincial. Según adelantó Ecker, cada centro procesará cerca de ocho mil paquetes diarios y permitirá ejecutar entregas en 24 horas para miles de usuarios de las ciudades y zonas aledañas.

El ejecutivo remarcó que Córdoba es un nodo decisivo para la compañía: “Mucho del consumo en la plataforma ocurre desde la provincia”, señaló, y destacó que más de un millón de paquetes mensuales se entregan actualmente en Córdoba. También subrayó que esta infraestructura beneficiará al comercio local, porque permitirá que negocios cordobeses accedan a la red logística nacional para vender sus productos en todo el país.

El proyecto impactará de manera directa en el ecosistema productivo local, potenciando a más de 17.000 PyMEs y emprendedores. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, sostuvo que este movimiento “confirma el clima de negocios que ofrece Córdoba”, resaltando la estabilidad de las reglas para invertir, el talento provincial y las recientes rebajas impositivas.

Desde Río Cuarto, el intendente Guillermo De Rivas valoró la llegada de la empresa como un paso clave para el desarrollo del sur provincial, al tiempo que Eduardo Accastello, jefe comunal de Villa María, afirmó que la inversión “marca un antes y un después” y se apoya tanto en la infraestructura disponible como en el impulso de la reforma impositiva.

Ubicados de manera estratégica, ambos centros reforzarán la articulación público-privada y consolidarán a Córdoba como un territorio atractivo para empresas tecnológicas de alto perfil.