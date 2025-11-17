Semana calurosa: viento norte y máximas de hasta 34°C en Carlos Paz

Villa Carlos Paz inicia una semana marcada por el calor y el cielo despejado. Según el pronóstico oficial, las temperaturas irán en aumento entre martes y jueves, con picos que alcanzarán los 34°C y condiciones estables en toda la región.

Este lunes comenzó con 23°C en la ciudad, humedad del 40%, presión baja (967,7 hPa) y viento norte a 10 km/h, un combo típico de días calurosos. La jornada se mantendrá algo nublada por la mañana y parcialmente nublada por la tarde, con una máxima prevista de 28°C.

El ascenso más marcado llegará el martes, con una mínima de 15°C y una máxima de 34°C, acompañado de viento del norte y un ambiente muy seco. El miércoles se mantendrá la misma tendencia, con 32°C de máxima, y el jueves volverá a escalar a 34°C.

Recién el viernes podría llegar un alivio: mínima de 10°C y máxima de 23°C, antes de que el calor regrese el fin de semana con marcas entre 30°C y 32°C.

Para los próximos días no se esperan lluvias. Los registros oficiales indican visibilidad plena, viento leve del norte y condiciones favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda evitar la exposición al sol en horas centrales.