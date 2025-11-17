Un atardecer de película: las postales de Villa Carlos Paz

Un atardecer que parecía salido de una película se vivió este lunes 17 de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz. Las maravillosas postales registradas por EL DIARIO muestran la belleza del paisaje serrano en la previa del verano.

Las sierras de Córdoba se preparan para vivir a pleno su temporada y regala fotografías increíbles.

Desde las márgenes del río San Antonio, la naturaleza se apoderó de la paleta de colores para pintar de rosado y anaranjado el cielo cordobés tras una jornada calurosa donde la máxima superó los 35 grados.