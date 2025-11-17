Valle Hermoso reunió coros de toda la región en una noche de armonías

El sábado por la tarde, el SUM del CAPS René Favaloro se convirtió en un espacio de resonancias cálidas y emoción colectiva durante un nuevo Encuentro Coral en Valle Hermoso.

En esta ocasión, se presentaron el Coro Municipal de Saldán —“Las Voces del Nogal”—, el Coro Municipal de La Falda, el coro “Off Tópic” de la ciudad de Córdoba y el Coro Municipal de Valle Hermoso —“Somos Canto”—, que ofició de anfitrión.

Las agrupaciones compartieron un repertorio diverso que fue desde obras populares hasta arreglos contemporáneos, generando un clima íntimo y participativo. Las familias, vecinos y visitantes acompañaron cada interpretación con atención y calidez, reforzando el valor de la música como punto de encuentro.

El Encuentro Coral volvió a consolidarse como un espacio para disfrutar, compartir y sostener la vida cultural del municipio, reuniendo generaciones a través del canto colectivo.