Abrieron las inscripciones del 3° Concurso Nacional de Poesía 2025

La Municipalidad de Cosquín anunció la apertura de inscripciones para el Tercer Concurso Nacional de Poesía, una iniciativa organizada por la Secretaría de Cultura en el marco del tradicional Encuentro de Poetas con la Gente. El certamen permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha límite para enviar los trabajos.

Podrán participar autores de todo el país con poemarios escritos en castellano, inéditos y no premiados en otros concursos al momento del fallo. Cada participante deberá presentar un solo trabajo, con tema libre, y una extensión de entre 300 y 500 versos.

Los textos deberán enviarse por correo electrónico en dos archivos PDF: uno con el poemario firmado con seudónimo y otro con los datos personales, seudónimo y nombre de la obra. La presentación deberá realizarse en formato A4, a doble espacio y con tipografía Times New Roman cuerpo 12.

El concurso establece un Primer Premio, que incluye la edición del libro ganador en una tirada de 300 ejemplares, además de pasaje y estadía para participar del próximo Encuentro Nacional de Poetas con la Gente, previsto del 27 al 30 de enero de 2026. El jurado también podrá otorgar una mención especial.

La Municipalidad recordó que los ganadores de las ediciones anteriores fueron Jotaele Andrade (2024) y Raquel Jaduszliwer (2025). El fallo del jurado se informará en la última semana del año, salvo causas de fuerza mayor, y será comunicado personalmente al autor premiado antes de su difusión pública.