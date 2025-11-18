Alarma sanitaria por un récord de contagios de sífilis en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ha encendido una luz de alerta en Argentina, revelando cifras históricas en los casos de sífilis. La tendencia ascendente es preocupante: se reportaron 36.917 contagios en 2024 y 36.702 en las primeras 44 semanas de 2025, lo que representa un incremento del 38,5% respecto a 2022.

La mayor carga de la enfermedad recae sobre la población joven. El 76% de las notificaciones de 2025 se concentraron en personas de 15 a 39 años. La franja con la tasa de contagio más alta es la de 20 a 24 años (228,2 casos por cada 100.000 habitantes). Le sigue el grupo de 25 a 29 años.

Es notable que en estos segmentos, las mujeres presentan tasas de contagio significativamente superiores a las de los varones.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria llamada Treponema pallidum (una espiroqueta) y las vías de contagio principales son el contacto sexual sin protección (vaginal, anal u oral), sangre contaminada o transmisión de madre a hijo durante el embarazo (sífilis congénita).

Si la sífilis no se detecta ni se trata a tiempo, evoluciona a través de distintas fases:

Sífilis Primaria

Aparición: Aproximadamente 20 días después del contacto.

Síntoma: El chancro, una llaga o lesión indolora que aparece en el sitio de la infección (genitales, boca). Esta lesión suele pasar desapercibida, y si no se consulta, la enfermedad progresa.

Sífilis Secundaria

Aparición: El exantema se presenta si la etapa primaria no fue tratada.

Síntoma: Manchas o erupciones en la piel (exantema). Son descritas como "manchitas de rosa pálido" que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.

Sífilis Terciaria

Aparición: Entre 5 y 6 años después de la infección inicial, si sigue sin tratarse.

Consecuencias: La infección evoluciona a formas graves que pueden afectar órganos vitales, como el sistema nervioso o el corazón.