Bevilacqua: “Hay que reconocer a quienes todos los días salen a dar la vida por nosotros”

Villa Carlos Paz. El secretario de Seguridad de la Provincia, Ángel Bevilacqua, participó ayer del acto por el 165° aniversario de la Policía de Córdoba en Villa Carlos Paz y brindó un discurso cargado de reconocimiento al personal policial. En sus palabras, destacó la importancia de detenerse un momento para valorar el compromiso cotidiano de los hombres y mujeres que integran la institución.

“Es necesario reconocer a quienes los 365 días del año salen a dar la vida por cada uno de nosotros. Cuando hay cosas buenas, hay que decirlas”, expresó Bevilacqua, haciendo referencia a las distinciones entregadas a las distintas divisiones policiales durante la ceremonia.

El secretario subrayó además que la celebración coincide con una instancia clave, la proximidad del Operativo Verano, especialmente en un valle que concentra la mayor afluencia turística de la provincia. “Como dice nuestro gobernador, para que el turismo venga y siga generando empleo, hay que darle seguridad. afirmó.

Consultado sobre la preparación para la temporada estival, reconoció que el contexto económico no acompaña, pero remarcó que la respuesta es fortalecer la infraestructura y los recursos disponibles.

Recientemente se presentaron 400 unidades móviles en el Kempes, 600 motocicletas, y una nueva tanda de vehículos en Cosquín destinados a reforzar la Departamental. A esto se sumará la llegada de nuevos egresados que integrarán el operativo para brindar mayor seguridad a residentes y turistas.

En su discurso, el secretario también hizo una reflexión sobre los casos de policías involucrados en hechos delictivos que afectaron a la institución hace un tiempo y la importancia de distinguirlos del resto de la fuerza.

“A veces el título dice ‘otro policía detenido’, y yo aclaro: sí, pero quien lo investigó y detuvo también fue un policía. No hay que poner a todos en la misma bolsa”, subrayó.

"La institución tiene mecanismos internos de control y que muchas veces los propios camaradas deben enfrentar la difícil tarea de detener a un colega con el que hicieron carrera juntos. No es solo un acto profesional, también hay una carga emocional, porque es su compañero. Pero lo hacen porque están formados, comprometidos y saben cuál es su función”, afirmó.

El secretario concluyó reafirmando su reconocimiento a la familia policial en este nuevo aniversario: “A los que son buenos hay que cuidarlos y destacarlos, como lo hacemos hoy. La Policía no solo nos da seguridad, también asiste y acompaña a los cordobeses en momentos que muchas veces no se ven”.