Cabalango se prepara para un verano con doble jornada de la Fiesta de la Peperina

Cabalango. La presidenta comunal de Cabalango, Carla Bruno, confirmó que la localidad ya afina los últimos detalles para recibir la temporada de verano, anticipada por las altas temperaturas y la llegada temprana de visitantes que, año tras año, eligen este destino serrano para descansar.

“Venimos con un veranito anticipado, pero Cabalango es para disfrutarnos todo el año”, expresó Bruno al anunciar que esta semana se publicará la grilla completa de actividades estivales. Sin embargo, adelantó dos fechas clave, la apertura oficial de temporada el 20 de diciembre y la realización de la tradicional Fiesta de la Peperina, que por primera vez será de dos jornadas, el viernes 30 y sábado 31 de enero.

La decisión de extender el evento surgió del crecimiento sostenido de público en los últimos años.

“Lo pidió el público y acá estamos para cumplirlo”, afirmó la jefa comunal. “El próximo enero vamos a estar disfrutando de dos noches hermosas”.

La programación también presenta novedades. El viernes 30 la actividad comenzará alrededor de las 18, permitiendo disfrutar el atardecer en la capilla, un pedido recurrente de vecinos y visitantes. Esa jornada estará dedicada íntegramente a los músicos de Cabalango, en línea con el trabajo que la comuna viene realizando durante 2025 para fortalecer la identidad cultural local. El sábado 31, en tanto, tendrá lugar la peperina tradicional, con inicio a las 21 y cierre previsto alrededor de las 4 de la madrugada.

Bruno destacó que la ampliación de la fiesta implica un beneficio directo para la economía de la zona:

“El turismo no es una foto, son puestos de trabajo, actividad y movimiento para la economía local. Tener doble jornada también favorece a los alojamientos, porque la gente viene a disfrutar un fin de semana completo en Cabalango”.

La apertura de temporada, pautada para el 20 de diciembre, comenzará temprano en la tarde con una muestra de baile, salsa y merengue, y cerrará por la noche con un espectáculo folclórico.

Además, durante todo el verano Cabalango ofrecerá una feria de artesanos y microemprendedores, activa jueves, viernes, sábado y domingo. Participarán emprendedores locales y también de otras localidades, con propuestas variadas que incluyen ferias saludables. Entre música, ferias, artesanos y el esperado doble capítulo de la Fiesta de la Peperina, Cabalango se prepara para un verano que promete convocar a miles de visitantes y potenciar la identidad cultural y turística de la localidad.