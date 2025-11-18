Capilla del Monte alcanzó un 100% de alumbrado de LED en sus calles

El gobierno municipal de Capilla del Monte llevó adelante una importante inversión que permitió alcanzar el 100% de alumbrado de LED en sus calles. Las nuevas luminarias mejoran la seguridad, reducen costos y reafirman el compromiso ambiental y comunitario de la gestión encabezada por Fabricio Díaz.

Esto marca un hito en la modernización de su infraestructura urbana mediante el reemplazo por completo las obsoletas lámparas de sodio, no solo representa un avance tecnológico, sino también un compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Las nuevas luminarias LED están fabricadas con materiales sustentables, lo que contribuye a un notable ahorro energético y económico para la comunidad. Además, este cambio mejora significativamente la visibilidad tanto para conductores como para peatones, lo que incrementa la seguridad vial y peatonal en toda la localidad.

Este logro es una clara muestra del compromiso de la gestión municipal por mejorar la calidad de vida de los vecinos y proteger el entorno natural que caracteriza a Capilla del Monte. Con esta iniciativa, la ciudad no solo da un paso hacia la eficiencia energética, sino que también se posiciona como un ejemplo de sostenibilidad en la región.