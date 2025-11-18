Carlos Paz sumó atención odontológica gratuita en el CAPS Norte

La Municipalidad de Villa Carlos Paz incorporó un nuevo servicio odontológico en el CAPS Distrito Norte, ubicado en Villa del Lago, como parte del programa de descentralización sanitaria que busca acercar la atención a los barrios.

El espacio ofrece odontología general, con atención libre y gratuita de lunes a viernes entre las 8:00 y las 12:00. Los primeros turnos se otorgan por orden de llegada, mientras que el resto puede gestionarse llamando al 147 o directamente al teléfono del centro: 430031.

El CAPS funciona en Bulevar Sarmiento 455, junto a la Casa de la Amistad, y mantiene un horario general de atención de lunes a viernes de 7:00 a 14:00. Además del nuevo consultorio odontológico, el centro brinda servicios de Medicina Familiar, Pediatría y Ginecología, según los días establecidos.

Esta ampliación apunta a reforzar la accesibilidad de los vecinos del sector norte y del resto de la ciudad a prestaciones de salud cercanas y gratuitas.