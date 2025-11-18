Cuesta Blanca participó del acto por el Día de la Policía en Punilla

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, asistió ayer al acto oficial por el Día de la Policía, desarrollado en la sede de la Departamental Punilla en Carlos Paz.

El encuentro reunió a las máximas autoridades policiales de la provincia y a funcionarios del Ministerio de Seguridad, en una ceremonia que destacó el trabajo cotidiano de las fuerzas en todo el territorio cordobés. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a agentes de distintas áreas y se repasaron acciones implementadas en materia de prevención y operativos especiales en la región.

La presencia de autoridades locales formó parte del acompañamiento institucional al trabajo policial en el corredor del sur de Punilla, una zona donde la articulación entre comunas y fuerzas de seguridad resulta clave para la atención de emergencias y el despliegue operativo.