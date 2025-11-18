El folklore tomó el Cucú y transformó la tarde en una fiesta abierta

La explanada del Reloj Cucú se convirtió este fin de semana en el centro de una tarde cargada de ritmo y celebración. Agrupaciones folklóricas de Córdoba y de otras provincias llegaron al tradicional punto turístico para compartir coreografías, música en vivo y un espacio de encuentro abierto al público.

Desde temprano, bailarines de todas las edades ocuparon el lugar con vestuarios coloridos, zapateos y rondas colectivas que atrajeron a vecinos y visitantes. La participación espontánea del público acompañó el movimiento constante de pañuelos y giros, generando un clima festivo que se extendió durante horas.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz, buscó fortalecer la presencia del folklore en el espacio público y potenciar el intercambio entre agrupaciones de distintos puntos del país. Para los participantes, significó una oportunidad de encuentro y una forma de mantener viva la tradición en un escenario urbano cargado de identidad local.