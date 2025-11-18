Emotivo acto en la Departamental Punilla por el 165° aniversario de la Policía de Córdoba

Villa Carlos Paz. En la tarde de ayer, la Departamental Punilla Sur de Villa Carlos Paz fue el escenario de un emotivo acto con distinciones, en el marco de la celebración por los 165 años de la creación de la Policía de la Provincia de Córdoba.

El mismo contó con la presencia el secretario de Seguridad, Ángel Bevilacqua, el subjefe de la Policía, comisario general Antonio Urquiza, el director general de Departamentales Norte, comisario general Ariel Varga, además del director a cargo de la Departamental Punilla, comisario inspector Hernán Guayanes. También asistieron jefes comunales, centros vecinales, autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad.

“Hemos recibido permanentemente el apoyo de la comunidad vecinal en todo lo que hace a cuestiones de seguridad, por eso decidimos compartir esta celebración con ellos”, señaló el comisario inspector Andrés Aguirre, destacando el vínculo de trabajo conjunto que mantienen con los vecinos de Villa Carlos Paz.

Como es habitual, en la ceremonia se reconoció el desempeño del personal. “Vamos a destacar actos de servicio y el trabajo de aquellas dependencias que han sobresalido durante este último año. Queremos enaltecer la función policial y poner en valor el compromiso de nuestros efectivos”, afirmó el comisario.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando el comisario Hernán Guayanes otorgó un reconocimiento especial al comisario Andrés Aguirre por su desempeño constante y su labor, invitando a su familia a ser parte de la entrega.