Escándalo: enterraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa sin informar a la familia

Córdoba. La familia de Cecilia Basaldúa no sale de la conmoción al enterarse en octubre de este año de que el cuerpo de la joven fue enterrado en un cementerio de Córdoba en 2021 sin que la familia fuera informada, hasta entonces pensaban que seguía en la morgue.

Su madre, Susana Reyes, confirmó a EL DIARIO "que se enteraron en el mes de octubre en una charla con el nuevo fiscal que lleva adelante la causa en la Fiscalía de Cruz del Eje que el cuerpo de su hija fue enterrado sin ser comunicado a la familia y que ahora se deberá llevar adelante un proceso de reconocimiento del cadáver, ya que ellos nunca tuvieron la posibilidad de ver sus restos.

Diferentes asociaciones se manifestaron en apoyo a la familia con un comunicado en los últimos días.

"Como familiares y organizaciones que acompañamos el pedido de verdad por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en abril del 2020 en la localidad de Capilla del Monte, queremos denunciar otro acto de impunidad en el marco del proceso de investigación judicial que se lleva adelante desde hace cinco años. Denunciamos que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial de Córdoba en el año 2021, sin haber notificado a la familia y cuyos representantes legales habían rechazado mediante un escrito. Esta decisión, es parte de un proceder totalmente irregular por parte de la justicia provincial, cuya impericia ha desoído y dilatado los pedidos de los familiares, quienes desde el primer momento han bregado para que el cuerpo de su hija sea llevado a Buenos Aires y se puedan realizar nuevas pericias".

"El pasado 8 de octubre, durante la última reunión en fiscalía de Cruz del Eje, fueron informados de que al final del expediente había un papel donde se daba cuenta de que el cuerpo no se hallaba en la morgue judicial y había sido enterrado en Córdoba. Tan solo siete meses antes, el fiscal de la causa en ese momento, Nelson Lingua, se había comprometido a iniciar el trámite para trasladar el cuerpo y poder llevar a cabo las pericias que la familia pedía. En esa misma reunión, la prosecretaria de la fiscalía, Silvia Rivero, dijo que nunca se dejó de investigar, sin embargo, omitió decir que ya hacía cuatro años que el cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue".



Una lucha que lleva más de cinco años

El cuerpo sin vida de la joven mochilera, oriunda de Capital Federal, fue encontrado un 25 de abril de 2020, en las cercanías del basural de Capilla del Monte. La pandemia de coronavirus sorprendió a la joven de 36 años en el Valle de Punilla, donde había llegado para escribir su libro de viajes. Desde su arribo a Capilla del Monte, durmió en diversos espacios públicos, hasta que Mario Mainardi, un vecino del lugar, le ofreció un espacio en su patio para que colocara su carpa. Algún tiempo después, fue el propio Mainardi quien se encargó de avisarle a los padres de Cecilia sobre su desaparición.

Por el crimen, la fiscal Paula Kelm ordenó la detención de Lucas Bustos, un joven campesino que permaneció 840 días preso antes de ser absuelto y a quien se conoció como el «perejil» de la causa. En el final del juicio, además de la absolución, que fue apelada por el fiscal de Dolores, Sergio Cuello, se decidió la designación de una nueva fiscalía para que se empiece con una investigación por el crimen de Cecilia. A la fecha, los avances han sido gracias a la incansable lucha de sus familiares, sus constantes viajes a Córdoba, las reuniones con fiscales, la presión de las abogadas de la querella y la movilización social.