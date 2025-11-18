Este sábado no te podés perder la Expo Bomberos 2025 en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En la antesala del verano y tras una jornada de intensa actividad, integrantes del Cuartel de Bomberos de Villa Carlos Paz, el próximo sábado 22 de noviembre, de 15 a 19 horas, realizarán una gran exposición bomberil abierta a toda la comunidad.

Matías Marchesin, integrante del cuerpo activo de bomberos, explicó a EL DIARIO que "va a ser una exposición donde vamos a poder contar todas las actividades que realizamos en cada una de nuestras especialidades. El evento reunirá a todos los departamentos del cuartel, que exhibirán su trabajo y equipamiento en un formato dinámico y participativo".

Entre las áreas presentes se destacan: rescate acuático, rescate vehicular, rescate con cuerdas, incendio de estructura, incendio forestal, materiales peligrosos, rescate animal, psicología de emergencia, socorrismo y preparación física.

Además, la expo contará con la participación de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, ETAC y DUAR, que mostrarán cómo trabajan en sus respectivas jurisdicciones y especialidades. Como atractivo especial, habrá sorteos de elementos bomberiles para el público asistente y una serie de simulacros de rescate en altura, rescate vehicular, socorrismo e incendio vehicular

“La idea es que la comunidad pueda ver de cerca lo que hacemos, cómo entrenamos y cómo intervenimos en cada situación”, destacó Marchesin.

La jornada será abierta, gratuita y pensada para toda la familia, con el objetivo de difundir la labor diaria de los bomberos y fortalecer el vínculo con la comunidad.