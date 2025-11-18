La Quebrada del Condorito sigue cerrada y solo permite ingresar con guías habilitados

El Parque Nacional Quebrada del Condorito continúa cerrado al público general luego del incendio que, el 10 de octubre, devastó una amplia superficie del área protegida y obligó a un operativo masivo de evacuación.

Aquel día, el fuego avanzó con una velocidad inesperada sobre los sectores más agrestes del parque y dejó un saldo de 13 vehículos calcinados en la zona de acceso, donde numerosos visitantes habían dejado sus autos antes de iniciar los senderos. Más de 100 personas fueron evacuadas en medio de un paisaje cubierto por humo, viento cambiante e inestabilidad en los perímetros.

En el operativo trabajaron dotaciones de bomberos de distintos cuarteles del valle de Punilla y Traslasierra, equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal de ETAC y cinco aeronaves provinciales y nacionales coordinadas desde el aire. Aunque no hubo heridos trasladados al Hospital Gumersindo Sayago, los servicios de emergencia asistieron a varias personas afectadas por el humo.

Debido al nivel de impacto ambiental y a los riesgos actuales en los bordes de la quebrada, las autoridades del parque informaron que solo se puede ingresar con guías y prestadores habilitados al Balcón Norte y al río. El objetivo es proteger tanto la seguridad de los visitantes como la estabilidad del ecosistema mientras continúan las tareas para recuperar las condiciones del área.

El listado actualizado de prestadores autorizados está disponible en la sección Registro del sitio oficial del parque.