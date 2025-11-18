Manifestación por sueldos subdeclarados frente al casino del centro de Carlos Paz

Esta noche, Carlos Paz volvió a ser escenario de una manifestación sindical frente al Casino del centro, donde trabajadores afiliados a UTHGRA Córdoba reclamaron la correcta registración del personal que se desempeña en Chance resto bar, una empresa que opera dentro del establecimiento. La protesta incluyó banderas, bombos, volantes y carteles que exigían el cumplimiento del convenio laboral, en un clima de tensión sostenida pero sin incidentes.

De acuerdo con los referentes gremiales, la situación se arrastra desde hace meses y se vincula a múltiples irregularidades detectadas en los recibos de sueldo. Cristian Ruiz, delegado de UTHGRA Córdoba, explicó que la empresa declara salarios que rondan los 145.000 pesos, muy por debajo de lo que debería corresponder a empleados que cumplen jornadas completas de ocho horas. Esa diferencia, indicó, repercute de manera directa en la cobertura ante accidentes laborales, enfermedades, licencias médicas, jubilación futura e incluso la indemnización en casos de fallecimiento.

Ruiz detalló que, ante un eventual accidente dentro del establecimiento, las ART toman como base únicamente el monto declarado por el empleador. “Si un compañero se accidenta, el cálculo se hace sobre esos 145.000 pesos, no sobre lo que realmente gana. Eso significa que cualquier compensación sería mínima, insuficiente y totalmente alejada de la realidad”, expresó. También advirtió que esta subdeclaración afecta a quienes deben afrontar una cirugía o un reposo por enfermedad común, ya que el pago se ajusta al salario formal y no al percibido.

El delegado remarcó que el problema se agrava al proyectarlo en el largo plazo. Si los trabajadores continúan registrados con montos tan bajos, sus aportes previsionales quedarán muy por debajo de lo que marca la ley, lo que se traducirá en jubilaciones mínimas en el futuro. “Hoy un salario de 145.000 ya es insuficiente para vivir. Imaginate lo que implica jubilarse toda una vida con esos valores. Es condenar a los trabajadores a terminar su vida laboral sin un piso digno”, destacó.

La preocupación también se extiende a las indemnizaciones por fallecimiento, donde el cálculo depende del 50% de la mejor remuneración declarada, multiplicada por los años trabajados. Ruiz puso un ejemplo: “Un empleado con cinco años de antigüedad recibiría una indemnización calculada sobre 145.000 pesos, lo cual es paupérrimo. Es imposible acompañar a una familia en un momento así con montos tan bajos”.

Durante la protesta, los manifestantes recordaron que existe una instancia abierta en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, donde la empresa reconoció dificultades económicas, pero aún no regularizó la situación. UTHGRA sostiene que el argumento no puede justificar la falta de aportes ni la registración deficiente, especialmente en actividades vinculadas al juego, la gastronomía y el turismo, sectores que mantienen altos niveles de actividad en la región.

Reclamo constante

Ruiz afirmó que Chance resto bar cuenta con otras explotaciones en el Puente Uruguay y en el casino de la ciudad de Alta Gracia, lo que genera inquietud respecto a la posible repetición de estas prácticas. “Si no hay avances concretos antes de la temporada de verano, la protesta se trasladará también a esos puntos. No vamos a permitir que la irregularidad se normalice”, señaló.

Uno de los ejes más fuertes del reclamo es la seguridad laboral. Según el delegado, una gran parte de los accidentes de trabajo registrados en Córdoba involucran a personas sin aportes o con registración deficiente. En esos casos, las ART no cubren lo que corresponde y el empleador intenta resolver la situación de manera improvisada. “Hay empresarios que, después del accidente, vienen a decirnos que tienen que entregar la llave del local para pagar algo. Si hubieran hecho los aportes como corresponde, la aseguradora cubriría el 100%”, expresó Ruiz.

Caso Ariel Tondo

Además, el gremio planteó una comparación directa con otro caso que generó fuerte preocupación en la ciudad: la situación del empresario Ariel Tondo, quien cerró sus locales dejando trabajadores sin empleo y sin haber abonado las indemnizaciones correspondientes. “Ya iniciamos acciones legales para reclamar lo que corresponde y vamos a instar al Ministerio para que intervenga nuevamente. Los trabajadores necesitan cobrar lo que fija la ley; también tenemos alquiler, luz y servicios que pagar”, remarcó.

La movilización de hoy no solo visibilizó la problemática de Chance resto bar, sino que volvió a exponer una disputa más amplia dentro del sector gastronómico y hotelero de Córdoba: la lucha contra la informalidad y la subdeclaración salarial. Con la temporada de verano a pocas semanas de comenzar, el gremio pretende acelerar las negociaciones para evitar que la situación perjudique a cientos de empleados en la ciudad turística más importante de la provincia.