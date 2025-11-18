Rugido de historia: El día que la Fórmula 1 se corrió en el Parque Sarmiento

El 14 de febrero de 1960, hace más de 65 años, la ciudad de Córdoba se convirtió en el epicentro del automovilismo mundial, albergando una carrera de la máxima categoría que hoy es recordada como un hito irrepetible. Ese día, los bulevares habitualmente serenos del Parque Sarmiento se transformaron en un vertiginoso circuito callejero, testigos del rugido de los motores de la Fórmula 1.

La competencia, denominada Gran Premio de Buenos Aires (aunque se corrió en Córdoba), no era puntuable para el campeonato mundial de ese año, pero eso no disminuyó en lo más mínimo el entusiasmo de los más de 30.000 cordobeses que colmaron las tribunas improvisadas y las laderas del parque.

El circuito, de unos 3.200 metros de extensión, se diseñó utilizando las avenidas emblemáticas del parque. Se iniciaba en la Avenida del Dante, pasaba cerca del Zoológico, descendía por la Avenida Poeta Lugones y volvía a subir hacia la Avenida Amadeo Sabattini, un recorrido que hoy resulta casi inverosímil imaginar a las altas velocidades de aquellos monoplazas.

Para la ocasión, se levantaron tribunas tubulares, se instalaron boxes y se construyó un túnel para asegurar el paso del público, convirtiendo el pulmón verde de la ciudad en un autódromo improvisado bajo un intenso calor de verano.

La emoción fue doble gracias a la presencia de la leyenda argentina, Juan Manuel Fangio. Aunque ya retirado de las pistas, el quíntuple campeón mundial estuvo activamente involucrado, no solo ayudando en la organización sino también girando en el circuito en un Jeep de IKA a modo de vehículo "0" y probando el trazado en un Porsche días antes. Su presencia elevó la magnitud del evento a una verdadera fiesta nacional.

La carrera se corrió a 75 vueltas y fue una verdadera prueba de resistencia. El calor extremo y las exigencias del circuito urbano provocaron numerosos abandonos, dejando a solo cinco pilotos bajo la bandera a cuadros. El ganador absoluto fue el piloto francés Maurice Trintignant (Cooper-Climax), quien completó la distancia en 1 hora, 53 minutos y 50 segundos. Lo secundó el estadounidense Dan Gurney (BRM), mientras que el tercer lugar fue para el italiano Gino Munaron (Maserati).