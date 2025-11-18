Valle de Punilla
Sube la temperatura: ¿cuánto marcará el termómetro en las sierras?Se anuncia una semana con registros elevados en la previa del fin de semana largo.
Una semana con temperaturas extremas se anuncia en las sierras de Córdoba y el pico se alcanzaría el próximo jueves 20 de noviembre, jornada en la que se anuncia una máxima de casi cuarenta grados. La ciudad de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla no serán la excepción y se prevén registros elevados durante los días venideros.
Para este martes 18 de noviembre, se prevé una jornada de cielo despejado, con máximas que ascenderían a 34º.
Por otro lado, para el miércoles, se anuncia una máxima de 35º con viento débil del noreste.
El día más caluroso llegaría el jueves y habrá cielo parcialmente nublado debido al aumento de la humedad, lo que implicaría además un desmejoramiento hacia la madrugada del viernes que marcaría un descenso de la temperatura.