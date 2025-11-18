Sube la temperatura: ¿cuánto marcará el termómetro en las sierras?

Una semana con temperaturas extremas se anuncia en las sierras de Córdoba y el pico se alcanzaría el próximo jueves 20 de noviembre, jornada en la que se anuncia una máxima de casi cuarenta grados. La ciudad de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla no serán la excepción y se prevén registros elevados durante los días venideros.

Para este martes 18 de noviembre, se prevé una jornada de cielo despejado, con máximas que ascenderían a 34º.

Por otro lado, para el miércoles, se anuncia una máxima de 35º con viento débil del noreste.

El día más caluroso llegaría el jueves y habrá cielo parcialmente nublado debido al aumento de la humedad, lo que implicaría además un desmejoramiento hacia la madrugada del viernes que marcaría un descenso de la temperatura.