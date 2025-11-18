Un apostador cordobés ganó veinte millones con el Quini 6

Un apostador cordobés se convirtió en millonario luego de haberse quedado con el Quini 6. El afortunado es un jugador de la ciudad de Alta Gracia que todavía no se presentó a cobrar el premio del «Siempre Sale» y tiene un plazo de quince días.

El domingo pasado, el vecino se hizo acreedor de un total de $20.147.344.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia 2487, ubicada en Avenida Yrigoyen 1799 y bautizada como «El Gato Quiniela».