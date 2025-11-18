Una falla mundial hizo caer aplicaciones como Chat GPT, X y Canva

Una falla en uno de los mayores servidores mundiales ocasionó este martes 17 de noviembre la caída de X, ChatGPT y múltiples sitios web. Los problemas registrados por la empresa Cloudflare (que brinda infraestructura para Internet a nivel global) afectaron a millones de usuarios y todavía se desconoce cuándo se regularizaría el servicio.

Por estas horas, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios.

La red social de Elon Musk es una de las grandes perjudicadas, pero también se sumaron Letterboxd, Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios), Canva y hasta ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial que utilizan millones de personas en el mundo para trabajar a diario.

El alcance es mundial y todavía se desconoce qué sucedió y por qué. En ese sentido, las primeras informaciones apuntan a un fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, aunque la empresa no dio los detalles exactos.

Cloudflare es un proveedor de servicios que conecta los servidores de un sitio web con sus usuarios.