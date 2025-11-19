Abren las inscripciones para tecnicaturas gratuitas y a distancia en Córdoba

El Instituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC) habilitó el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2026. El trámite, disponible entre el 17 de noviembre y el 23 de diciembre —o hasta completarse los cupos—, es el primer paso para quienes deseen cursar alguna de las tecnicaturas que el instituto ofrece en toda la provincia. Esta instancia no significa aún una vinculación formal, sino un registro inicial para evaluar aspirantes y cupos disponibles.

Desde la institución recordaron que todas las carreras son “a término”, lo que implica cursar los módulos según el cronograma de la cohorte vigente. Por ese motivo, se requiere un compromiso sostenido del estudiante para avanzar sin interrupciones. Además, el cursado del módulo introductorio “Ser Técnico/a de Nivel Superior”, previsto para marzo de 2026, es un requisito indispensable para iniciar la tecnicatura seleccionada.

Para completar la preinscripción, el ISPC exige DNI (frente y dorso), analítico secundario o documentación provisoria (certificado de alumno regular o título en trámite), y certificado de domicilio emitido por la Policía. En el caso de estudiantes extranjeros, la presentación debe incluir DNI argentino y estudios secundarios apostillados y, de ser necesario, traducidos.

El procedimiento consta de cinco pasos obligatorios: lectura de la información institucional, registro en SIU Guaraní, carga de documentación, validación de preinscriptos definitivos y posterior comunicación con el envío del cuadernillo del módulo introductorio. La inscripción queda supeditada al cumplimiento de cada etapa y a los cupos disponibles.

Este año se encuentran habilitadas las tecnicaturas superiores de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software, Biotecnología, Logística, Higiene y Seguridad, Mecatrónica, Emergencias Extrahospitalarias, y Obras Viales.

La institución recordó que las preinscripciones solo están abiertas para residentes de la provincia de Córdoba, que cada aspirante puede inscribirse a una sola propuesta y que quienes ya cuenten con usuario en el sistema deberán seguir las indicaciones específicas para actualizar su legajo.

Las consultas pueden canalizarse a través de [email protected] o mediante los canales de contacto oficiales del Instituto.