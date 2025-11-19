Alerta por vientos con ráfagas de hasta 75 km/h en Punilla

Un alerta por vientos fuertes se mantiene vigente para las sierras de Córdoba. A partir de la madrugada y hasta la mañana del jueves 20 de septiembre, se prevé ráfagas del sector norte/noroeste con velocidades de hasta 75 km/h.

Se trata de parte del fenómeno vinculado a la aparición del viento Zonda en algunas regiones cuyanas.

Según se conoció, hay probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión y riesgo de incendio alto.

Se recomienda circular con precaución por las rutas cordobesas.