Alerta por vientos con ráfagas de hasta 75 km/h en Punilla

Sierras de Córdoba
Alerta por vientos con ráfagas de hasta 75 km/h en PunillaDebido a las condiciones climáticas, se recomienda circular con precaución por las rutas cordobesas.
Un alerta por vientos fuertes se mantiene vigente para las sierras de Córdoba. A partir de la madrugada y hasta la mañana del jueves 20 de septiembre, se prevé ráfagas del sector norte/noroeste con velocidades de hasta 75 km/h.
Se trata de parte del fenómeno vinculado a la aparición del viento Zonda en algunas regiones cuyanas.
Según se conoció, hay probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión y riesgo de incendio alto.
Se recomienda circular con precaución por las rutas cordobesas.