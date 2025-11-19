Carlos Paz: Llaryora y Avilés recorrieron las obras en la Avenida Cárcano

El gobernador Martín Llaryora visitó esta mañana la ciudad de Villa Carlos Paz, fue recibido por el intendente Esteban Avilés y recorrió la obra de refuncionalización de la Avenida Cárcano y los trabajos realizados sobre el acueducto que abastece al sur de Punilla. El mandatario destacó la inversión millonaria que mejorará la calidad de vida de los carlospacenses y los turistas que recorren las sierras de Córdoba.

Concretamente, se realiza una inversión conjunta de más de $5280 millones para reemplazar el tramo principal del acueducto ubicado bajo la Avenida Cárcano y la obra incluye la repavimentación completa de la avenida, entre calles General Paz y Brasil.

Los trabajos contemplan además la mejora de la carpeta asfáltica existente, la construcción de un separador central y la ejecución de obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro.

Con estas acciones, se busca optimizar el funcionamiento de la Ruta Provincial Nº 14, una vía de alto tránsito que cumple un rol estratégico como conexión entre Córdoba capital y el Valle de Punilla, y como polo comercial dentro de Villa Carlos Paz.

«Quiero agradecerle a Esteban (Avilés) por el trabajo en conjunto y a todos los vecinos por la paciencia. Es una obra histórica y necesaria, había que renovar el acueducto. Es una obra costosa pero muy necesaria y cuando decidimos rehabilitar la Cárcano, que es una avenida de vital importancia para el turismo y la conectividad, vimos que había muchos baches y tomamos la decisión de repavimentar todo el trazado. El acueducto hacía que se rompiera todo el tiempo la calzada y encaramos una obra icónica, sabiendo el desafío que teníamos y ahora estamos viendo el final de la misma»; dijo el gobernador.

Consultado sobre los plazos previstos para encarar la repavimentación de la avenida, Llaryora destacó: «Queremos terminar el acueducto, emparejar la obra y luego encarar la rehabilitación después de la temporada de verano. No queremos que nos encuentre la temporada con las obras a la mitad y se perjudique a los comerciantes y también al turismo».

Por su parte, el intendente Esteban Avilés aseguró: «Carlos Paz siempre ha tenido el acompañamiento del gobierno provincial, especialmente en estos últimos quince años. Sin embargo, Martín conoce la ciudad, tiene una mirada de cercanía y se identifica con las necesidades que tiene nuestro pueblo. Sabe identificar cuáles son las obras emblemáticas que necesita la ciudad. No es un tema menor para nosotros estas acciones que estamos realizando, es un acontecimiento histórico después de haber recuperado el servicio de agua potable y lograr importantes avances para toda la comunidad».

«El deterioro del acueducto, de años y años de desinversión, nos hacía tener una situación compleja y ahora contaremos con una infraestructura moderna y acorde a las necesidades de la ciudad. Estamos haciendo inversiones importantes y quiero destacar el avance de los trabajos, la seriedad de la empresa que lleva adelante las obras y el apoyo de los frentistas»; completó.