Cosquín reunió a más de 60 artistas en su primer encuentro paisajista

Encuentro artístico con sello propio
Cosquín reunió a más de 60 artistas en su primer encuentro paisajistaProfesionales, aficionados y niños retrataron la ciudad desde sus rincones más emblemáticos en una jornada que combinó técnica, sensibilidad y un fuerte espíritu comunitario.
Cosquín vivió una jornada llena de color, miradas diversas y arte al aire libre durante el Primer Encuentro de Pintores Paisajistas, que reunió a más de 60 artistas provenientes de distintos puntos del país. Profesionales, aficionados y una destacada categoría infantil plasmaron la esencia de la ciudad desde paisajes urbanos, rincones naturales y escenas cotidianas que forman parte de su identidad.
El certamen dejó una fuerte huella cultural: más allá de los premios, cada participante se llevó la experiencia de crear en comunidad y de formar parte de una iniciativa que promete continuidad.
Ganadores – Categoría Profesional
Carlos Irazoqui
Liliana Fernández
Liliana Ledesma
Ganadores – Categoría Aficionados
Ana Bar Ella
Denise Musinsky
Zoe Paz Obermeyer
El encuentro cerró con un reconocimiento al talento y la diversidad expresiva de cada obra, consolidando a Cosquín como un punto de referencia para el arte paisajista.