Cosquín reunió a más de 60 artistas en su primer encuentro paisajista

Cosquín vivió una jornada llena de color, miradas diversas y arte al aire libre durante el Primer Encuentro de Pintores Paisajistas, que reunió a más de 60 artistas provenientes de distintos puntos del país. Profesionales, aficionados y una destacada categoría infantil plasmaron la esencia de la ciudad desde paisajes urbanos, rincones naturales y escenas cotidianas que forman parte de su identidad.

El certamen dejó una fuerte huella cultural: más allá de los premios, cada participante se llevó la experiencia de crear en comunidad y de formar parte de una iniciativa que promete continuidad.

Ganadores – Categoría Profesional

Carlos Irazoqui

Liliana Fernández

Liliana Ledesma

Ganadores – Categoría Aficionados

Ana Bar Ella

Denise Musinsky

Zoe Paz Obermeyer

El encuentro cerró con un reconocimiento al talento y la diversidad expresiva de cada obra, consolidando a Cosquín como un punto de referencia para el arte paisajista.