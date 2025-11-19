Cuesta Blanca recibió a la ministra Jure en el cierre anual de los CEDER

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, encabezó el acto de cierre anual de los CEDER provinciales en los salones del Hotel FATFA. La presidenta comunal Ana Gaitán asistió al lugar para recibir a la funcionaria y saludar a los equipos que participaron del encuentro.

La actividad reunió a coordinadores, docentes y referentes de los distintos centros de capacitación, quienes compartieron balances del año y presentaron experiencias formativas desarrolladas en sus localidades. Durante el acto, se destacaron programas de inserción laboral, talleres de oficio y proyectos comunitarios impulsados en diversas regiones de Córdoba.

Gaitán valoró la llegada de la ministra a la comuna y el impacto que tienen los espacios formativos para la población del valle. La ministra, por su parte, remarcó la continuidad de las políticas de capacitación y la importancia de fortalecer los vínculos con los gobiernos locales.

El encuentro cerró con una agenda de trabajo orientada a planificar líneas de formación para el próximo año.