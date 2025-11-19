Acciones de mantenimiento para la temporada

Cuesta Blanca renovó las lomadas del acceso principal

La comuna continúa con trabajos de refacción de cara al período vacacional, poniendo en valor la infraestructura vial que regula el tránsito hacia la localidad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 10:57

La Comuna de Cuesta Blanca informó que avanza con tareas de mantenimiento en distintos puntos del ejido, en el marco de los preparativos para la temporada turística. Entre los trabajos realizados se incluyó la restauración y pintura de las lomadas reductoras de velocidad en la calle de acceso principal a la localidad.

Las intervenciones forman parte de un plan de refacción más amplio destinado a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial durante los meses de mayor movimiento de visitantes.

Comentarios