El “Córdoba Hotel Summit” llega a Carlos Paz para conectar a hoteleros e innovadores

El próximo miércoles 3 de diciembre, de 15 a 19 horas, el Hotel Amerian de Villa Carlos Paz albergará la primera edición del “Córdoba Hotel Summit”, un espacio diseñado para fortalecer la red de valor del sector hotelero y turístico.

El encuentro reunirá a hoteleros, proveedores estratégicos y referentes de la actividad con el objetivo de compartir experiencias, promover innovación y generar nuevos vínculos comerciales en un contexto de crecimiento y transformación del turismo provincial.

La jornada es organizada por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la ciudad, Ashoga y Córdoba Bureau.

La inscripción es abierta, libre y gratuita, y puede realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/RDcWnUPvFQHmSQCs5