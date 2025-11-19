El lago San Roque sigue en baja y piden extremar el uso del agua

La Municipalidad de Carlos Paz, a través de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, pidió a los vecinos extremar el cuidado del agua frente a las actuales condiciones climáticas y a la marcada disminución de los caudales en la región. La recomendación llega en un período crítico por la combinación de calor sostenido y falta de precipitaciones.

A esta situación se suman los datos actualizados del sistema de embalses provinciales: según la APRHI, los diques de Córdoba muestran diferencias significativas respecto a sus cotas de vertedero. El San Roque presenta un descenso de 3,70 m, Los Molinos de 3,73 m, La Viña de 8,91 m, el Embalse Río Tercero de 3,22 m, Cruz del Eje de 2,49 m, Pichanas de 6,88 m, El Cajón de 5,72 m y La Quebrada de 0,22 m.

En conjunto, estos valores suman –34,87 metros por debajo del nivel de vertedero, reflejando un panorama hídrico frágil para toda la provincia.

El municipio subrayó la responsabilidad ciudadana como herramienta clave para garantizar el acceso equitativo a este recurso esencial. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli remarcó: “Cuidar el agua es cuidar Villa Carlos Paz. Cada gota cuenta y cada acción importa. En una región semiárida como la nuestra, el uso responsable es clave para el bienestar de todos los vecinos y para preservar la belleza natural que nos identifica”.

La campaña “Cada gota cuenta” incluye la difusión de mensajes informativos y consejos prácticos orientados a reducir el consumo domiciliario. Entre las recomendaciones se destacan evitar riegos y lavados innecesarios, cerrar la canilla mientras se realizan tareas cotidianas, reparar filtraciones, usar baldes en lugar de mangueras, reutilizar agua cuando sea posible y regar solo al amanecer o al anochecer. También se pidió mantener las piletas durante todo el año para evitar el llenado estacional.

La iniciativa refuerza el compromiso de Villa Carlos Paz con la educación ambiental y la gestión sustentable del agua, y busca asegurar un servicio sostenible a través del esfuerzo compartido entre municipio y comunidad.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 3541528314 (de 7 a 21) o al 3541527062 (las 24 horas).