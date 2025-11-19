La Provincia proyecta el nuevo hospital y un pulmón verde para Carlos Paz

Durante su visita a la ciudad de Villa Carlos Paz, el gobernador Martín Llaryora destacó la inversión que se realizará para construir el nuevo Hospital Regional, la Universidad Provincial y un nuevo pulmón verde en pleno centro. El intendente Esteban Avilés hizo referencia al apoyo recibido y adelantó que se proyecta el Paseo de la Identidad, un desarrollo urbano-turístico que permitirá reconectar el Centro Viejo y la zona de la peatonal.

«El hospital que vamos a construir es muy grande, con capacidad para atender a los vecinos de Carlos Paz, del sur de Punilla y a los turistas que nos visitan. Sabemos que el hospital actual no da abasto y consideramos que tanto esta, como la construcción de la nueva Universidad Provincial, son obras necesarias y una reivindicación histórica para la ciudad. Carlos Paz está conectada a otras localidades de la región y necesitaban una universidad y un hospital»; expresó el mandatario a EL DIARIO.

«Logramos consensuar un lugar, Esteban (Avilés) hizo un gran trabajo y sólo necesitamos el terreno para avanzar. Además, vamos a hacer un espacio verde con todas las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos»; añadió.

Por su parte, Avilés reveló que «la universidad marcará un antes y un después y tendrá un fuerte impacto económico» en la comunidad y dijo: «Vamos a trabajar juntos sobre el Parque de la identidad, que se hará entre los dos puentes y unificará criterios entre los centros y ofrecerá además un nuevo pulmón verde».

Además, se pronunció sobre el nuevo hospital regional y puntualizó: «Tendrá una mirada regional ante la demanda de nuestro hospital, que asiste más de veinte mil personas por mes. Son obras que potencian a la región, la vida, el turismo y las oportunidades laborales. Se jerarquizará toda la zona con una fuete inversión».