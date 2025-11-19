Las temperaturas se desploman en Carlos Paz y llega aire frío del sur

El calor de mitad de semana en Villa Carlos Paz —con marcas que alcanzaron los 32°C este miércoles y que treparán a 34°C el jueves— tendrá un final abrupto. Según el pronóstico oficial, este viernes ingresará un frente frío que derrumbará las temperaturas y cambiará el ambiente en toda la región.

La mínima prevista para el viernes es de 10°C y la máxima apenas llegará a 23°C, lo que marca una caída de más de 10 grados respecto del día anterior. El viento del sur, ya presente este miércoles en 13 km/h, será protagonista del cambio de masa de aire.

El fin de semana mostrará nuevamente una recuperación: el sábado se espera una máxima de 30°C, y desde el domingo en adelante vuelven los valores altos, con picos de 32 a 34°C hasta el martes.

Las condiciones del día muestran cielo despejado, 28.4°C, humedad del 35 %, presión de 965.2 hPa y visibilidad de 10 km, con datos actualizados desde la estación del SMN ubicada a 29 kilómetros.