Llaryora llegará a Carlos Paz y recorrerá la obras en la Avenida Cárcano

El gobernador Martín Llaryora visitará este miércoles 19 de noviembre la ciudad de Villa Carlos Paz y recorrerá la obra de refuncionalización de la Avenida Cárcano. El mandatario estará acompañado por el intendente Esteban Avilés y participará luego de la firma del traspaso del Instituto Superior Arturo Illia a la Universidad Provincial Córdoba.

La recorrida está prevista para las 11 horas y se conocerá el avance de los trabajos de repavimentación de una de las arterias más importantes de la ciudad, que conecta además con los principales balnearios sobre el río San Antonio y con las Altas Cumbres.

El gobierno provincial encaró una serie de inversiones estratégicas en infraestructura para mejorar así la calidad de vida de los vecinos y la conectividad en la zona sur del Valle de Punilla.

Se realiza una inversión conjunta de más de $5.280 millones para reemplazar el tramo principal del acueducto ubicado bajo la Avenida Cárcano y la obra incluye la repavimentación completa de la avenida, entre calles General Paz y Brasil.

Los trabajos contemplan la mejora de la carpeta asfáltica existente, la construcción de un separador central y la ejecución de obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro.

Concretamente, se busca optimizar el funcionamiento de la Ruta Provincial Nº 14, una vía de alto tránsito que cumple un rol estratégico como conexión entre Córdoba capital y el Valle de Punilla, y como polo comercial dentro de Villa Carlos Paz.

El rediseño de la calzada, con la incorporación de un cantero central, forma parte de un proyecto integral que apunta a mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tránsito en una zona de carácter netamente urbano.