Llaryora recorrerá las obras que se realizan sobre la Avenida Cárcano

El gobernador Martín Llaryora visitará este miércoles 19 de noviembre la ciudad de Villa Carlos Paz y recorrerá la obra de refuncionalización de la Avenida Cárcano. El mandatario estará acompañado por el intendente Esteban Avilés y participará luego de la firma del traspaso del Instituto Superior Arturo Illia a la Universidad Provincial Córdoba.

Se conocerá el avance de los trabajos de repavimentación de una de las arterias más importantes de la ciudad, que conecta además con los principales balnearios sobre el río San Antonio y con las Altas Cumbres.

El gobierno provincial encaró una serie de inversiones estratégicas en infraestructura para mejorar así la calidad de vida de los vecinos y la conectividad en la zona sur del Valle de Punilla.

Se realiza una inversión conjunta de más de $5.280 millones para reemplazar el tramo principal del acueducto ubicado bajo la Avenida Cárcano y la obra incluye la repavimentación completa de la avenida, entre calles General Paz y Brasil.

Los trabajos contemplan la mejora de la carpeta asfáltica existente, la construcción de un separador central y la ejecución de obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro.

Concretamente, se busca optimizar el funcionamiento de la Ruta Provincial Nº 14, una vía de alto tránsito que cumple un rol estratégico como conexión entre Córdoba capital y el Valle de Punilla, y como polo comercial dentro de Villa Carlos Paz.

El rediseño de la calzada, con la incorporación de un cantero central, forma parte de un proyecto integral que apunta a mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tránsito en una zona de carácter netamente urbano.