Peligro: Un cráter apareció en el camino de las Altas Cumbres

Un verdadero cráter apareció sobre la calzada de la Ruta Provincial 34, en la zona de las Altas Cumbres, y se ha convertido en un peligro para quienes transitan por uno de los caminos más importantes de las Sierras de Córdoba.

El pozo se encuentra ubicado sobre el kilómetro Nº62 en el sector conocido como La Pampilla.

Se trata de un sector donde pasan caños y conductos y quienes transitan habitualmente por la zona, denunciaron que se desmorona cada día y puede ocasionar un grave accidente.

Durante las últimas horas, se viralizó un video que muestra el deterioro de la calzada.